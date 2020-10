Coronavirus, il bollettino di oggi 17 ottobre: 10.925 positivi, 47 morti. Superata quota 400mila casi dall'inizio dell'epidemia (Di sabato 17 ottobre 2020) Rispetto a ieri 67 ricoveri in terapia intensiva in più. Fatti 165.837 tamponi (9460 più di ieri). I guariti sono 1255. Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (2664), Campania (1410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879) Leggi su repubblica (Di sabato 17 ottobre 2020) Rispetto a ieri 67 ricoveri in terapia intensiva in più. Fatti 165.837 tamponi (9460 più di ieri). I guariti sono 1255. Le regioni con il maggior numero disono Lombardia (2664), Campania (1410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879)

