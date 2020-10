Coronavirus, il bollettino del 17 ottobre: ancora in aumento i casi in Italia, +10.925 e 47 morti (Di sabato 17 ottobre 2020) ancora in salita la curva epidemica in Italia: sono 10.925 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 10.010 di ieri, ma con 165.837 tamponi, oltre 15mila più di ieri e nuovo record assoluto. Il totale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 ottobre 2020)in salita la curva epidemica in: sono 10.925 iCovid nelle ultime 24 ore, contro i 10.010 di ieri, ma con 165.837 tamponi, oltre 15mila più di ieri e nuovo record assoluto. Il totale...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - infoitinterno : Coronavirus Italia, bollettino del 17 ottobre: 10.925 nuovi casi su 165.837 tamponi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 17 ottobre: 10.925 positivi, 47 morti. Superata quota 400mila casi dall'inizio d… -