Coronavirus, il bollettino del 17 ottobre: 10.925 nuovi casi (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Continua la crescita dei casi in Italia. Aumentano di 67 unità i ricoveri in terapia intensiva. Quarantasette i morti nelle ultime 24 ore. Previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi e dell’incontro di oggi con le Regioni. Tra le ipotesi ci … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Continua la crescita deiin Italia. Aumentano di 67 unità i ricoveri in terapia intensiva. Quarantasette i morti nelle ultime 24 ore. Previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi e dell’incontro di oggi con le Regioni. Tra le ipotesi ci … Impronta Unika.

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino di oggi della #Campania - Virus1979C : RT @lucarango88: ??#Bollettino #Coronavirus #Lombardia #17ottobre Casi Positivi +2.664 (123.794 +2,2%) Deceduti +13 (17.057 +0,08%) Guariti… -