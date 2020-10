Coronavirus, il 70% dei ricoverati è maschio: studio sui farmaci anti-calvizie e cancro (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli uomini sono le vittime preferite di Covid-19: rappresentano il 70% dei ricoveri. Questo dato ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l’infezione possa dipendere dalla presenza di più elevati livelli di androgeni, cioè gli ormoni sessuali maschili. Ecco perché molti studi stanno valutando la possibilità di intervenire attraverso gli stessi trattamenti ormonali usati normalmente contro il tumore della prostata e la calvizie, per contrastare l’infezione e l’evolversi della malattia. Proprio queste terapie anti-androgeniche, a cui di solito si ricorre in caso di cancro della prostata o di alopecia, potrebbero dunque rivelarsi decisive per contenere la malattia. Una conferma di arriva da uno studio italiano – pubblicato a ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli uomini sono le vittime preferite di Covid-19: rappresentano il 70% dei ricoveri. Questo dato ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l’infezione possa dipendere dalla presenza di più elevati livelli di androgeni, cioè gli ormoni sessuali maschili. Ecco perché molti studi stanno valutando la possibilità di intervenire attraverso gli stessi trattamenti ormonali usati normalmente contro il tumore della prostata e la, per contrastare l’infezione e l’evolversi della malattia. Proprio queste terapie-androgeniche, a cui di solito si ricorre in caso didella prostata o di alopecia, potrebbero dunque rivelarsi decisive per contenere la malattia. Una conferma di arriva da unoitaliano – pubblicato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 70% Coronavirus, Speranza: “Mossa netta sullo smart working, si può arrivare anche al 70-75%” La Stampa Covid-19, Speranza: “Serve una mossa netta sullo smart-working, arrivando al 70-75%. L’essenziale è rappresentato da scuola e lavoro…”

Coronavirus nel Lazio: 994 nuovi positivi e 12 morti. Record di tamponi: 28mila

Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi sabato 17 ottobre: su 28mila tamponi, mai così tanti i test nella regione, sono 994 i nuovi positivi, per una percentuale di ...

Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi sabato 17 ottobre: su 28mila tamponi, mai così tanti i test nella regione, sono 994 i nuovi positivi, per una percentuale di ...