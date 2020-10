Coronavirus | i nuovi contagi sfiorano gli 11mila Gimbe | misure del governo “troppo blande”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 17 ottobre 2020) Aumentano i casi di positività al Covid 19 in Italia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che segna 10.925nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, quando si era superata quota diecimila (10.010), sono 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri. La regione con più casi rimane la Lombardia, +2.664, seguita da Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879). Nessuna regione a zero, quella che fa meglio, ma comunque in netta crescita, la Basilicata con 57casi. In calo il numero di guariti, 1.255 oggi contro i 1.908 di ieri, per un totale di 249.127. I malati attuali sono ora 116.935 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 109.613 pazienti, 9.117 più di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, ...