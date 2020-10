Coronavirus, i contagi crescono ancora: +10.925 con 165mila tamponi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+67), 47 morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 17 ottobre 2020) Il bollettino del 17 ottobre Il numero dei nuovi contagi in 24 ore in tutto il paese continua a essere sopra la soglia dei 10mila casi: 10.925 sono i nuovi casi di contagio da Coronavirus secondo quanto riporta il bollettino di oggi di Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri erano stati 10.010. Scende il numero delle vittime, 47 nelle ultime 24 ore a fronte delle 55 di ieri: il totale è ora di 36.474. I nuovi contagi in 24 ore erano stati 8.804 tre giorni fa e 7.332 il giorno ancora prima. Il numero delle persone attualmente positive è di 116.935 in tutta Italia: ieri erano 107.312. Prosegue anche la risalita delle persone in rianimazione: 705 oggi a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildel 17 ottobre Il numero dei nuoviin 24 ore in tutto il paese continua a essere sopra la soglia dei 10mila casi: 10.925 sono i nuovi casi dio dasecondo quanto riporta ildi oggi die ministeroSalute. Ieri erano stati 10.010. Scende il numero delle vittime, 47 nelle ultime 24 ore a fronte delle 55 di ieri: il totale è ora di 36.474. I nuoviin 24 ore erano stati 8.804 tre giorni fa e 7.332 il giornoprima. Il numero delle persone attualmente positive è di 116.935 in tutta Italia: ieri erano 107.312. Prosegue anche la risalita delle persone in rianimazione: 705 oggi a ...

