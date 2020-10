Coronavirus | Gori | Situazione in evoluzione | lunedì nuovo incontro tra sindaci

(Di sabato 17 ottobre 2020) Bergamo, 17 ottore 2020 - "La seconda ondata è arrivata, e non è meno pericolosa della prima". Inizia così un post Facebook del sindaco di Bergamo, Giorgio, riguardante lacontagi da ...

Inizia così un post Facebook del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, riguardante la situazione contagi da Coronavirus. E prosegue: "Anzi, riguarda tutto il Paese, mentre a marzo e aprile l'epidemia si ...Grandissimo afflusso in piazza Matteotti sabato mattina a Bergamo per lo screening abbinato gratuito Covid-19/Epatite C. Il test sierologico dell’Alleanza contro le Epatiti (di cui fanno parte le soci ...