Coronavirus, Gilead: “Lo studio dell’Oms su Remdesivir non è coerente con le evidenze” (Di sabato 17 ottobre 2020) In merito ai risultati sull’efficacia di Remdesivir emersi dallo studio SOLIDARITY dell’OMS, Gilead precisa che “tali risultati sono stati resi noti prima della loro pubblicazione su riviste peer-reviewed. I risultati resi noti non sono coerenti con le solide evidenze emerse invece dagli studi randomizzati e controllati – questi sì pubblicati su riviste peer-reviewed come New England Journal of Medicine – che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di Remdesivir”. L’azienda si dice preoccupata del fatto “che i risultati dello studio SOLIDARITY (studio in aperto) non siano ancora stati sottoposti al normale e rigoroso iter di peer-reviewing che consente la loro validazione dal punto di vista scientifico. Ciò in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) In merito ai risultati sull’efficacia diemersi dalloSOLIDARITY dell’OMS,precisa che “tali risultati sono stati resi noti prima della loro pubblicazione su riviste peer-reviewed. I risultati resi noti non sono coerenti con le solide evidenze emerse invece dagli studi randomizzati e controllati – questi sì pubblicati su riviste peer-reviewed come New England Journal of Medicine – che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di”. L’azienda si dice preoccupata del fatto “che i risultati delloSOLIDARITY (in aperto) non siano ancora stati sottoposti al normale e rigoroso iter di peer-reviewing che consente la loro validazione dal punto di vista scientifico. Ciò in ...

