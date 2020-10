Coronavirus, Galli: «Il non necessario a breve andrà tolto: arrestiamo il trend o siamo nei guai» (Di domenica 18 ottobre 2020) Il primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano: «La sfida è riuscire a curare i malati covid e contemporaneamente i pazienti con altre patologie» Leggi su corriere (Di domenica 18 ottobre 2020) Il primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano: «La sfida è riuscire a curare i malati covid e contemporaneamente i pazienti con altre patologie»

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - cla_cominardi : Ho letto il curriculum di Massimo #Galli. Sarebbe stato sufficiente per rispondere a #Porro. #Coronavirus #Covid19 - Agenzia_Ansa : 'Valuto che ci rimangono quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza'. Così il res… - MircoScatizzi : RT @Corriere: Galli: «A breve il non necessario andrà tolto, arrestiamo il trend ora o siamo nei guai» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Galli: «A breve il non necessario andrà tolto, arrestiamo il trend ora o siamo nei guai» -