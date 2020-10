Coronavirus: Gallera, 'respiratori Arcuri li usiamo, le uniche carenze sono sue' (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Penso che il commissario Arcuri abbia fatto una battuta, non può credere a ciò che ha detto. I respiratori che ha inviato Arcuri li stiamo usando tutti". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia a Stasera Italia, su Rete 4, spiegando invece come sia il Governo a non aver ancora mandato le risorse promesse. "Per quanto riguarda l'estensione delle terapie intensive in Regione Lombardia, il Governo ha stanziato 250 mln di euro e i soldi non sono ancora arrivati: ieri sono state individuate le aziende ospedaliere come enti attuatori e il commissario non ha ancora individuato le aziende che devono fare i lavori. Quindi - dice Gallera - da questo punto di vista, le uniche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Penso che il commissarioabbia fatto una battuta, non può credere a ciò che ha detto. Iche ha inviatoli stiamo usando tutti". Lo ha detto Giulio, assessore al Welfare della Lombardia a Stasera Italia, su Rete 4, spiegando invece come sia il Governo a non aver ancora mandato le risorse promesse. "Per quanto riguarda l'estensione delle terapie intensive in Regione Lombardia, il Governo ha stanziato 250 mln di euro e i soldi nonancora arrivati: ieristate individuate le aziende ospedaliere come enti attuatori e il commissario non ha ancora individuato le aziende che devono fare i lavori. Quindi - dice- da questo punto di vista, le...

