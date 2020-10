Coronavirus, festa tra medici e infermieri: scoppia focolaio in ospedale della Valtellina, pazienti trasferiti (Di sabato 17 ottobre 2020) Avevano partecipato ad una festa tra colleghi e ora in un ospedale della Valtellina è scoppiato un focolaio di Coronavirus. Diversi medici e infermieri dell’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), infatti, sono risultati positivi al Covid-19 dopo la festa tenutasi una decina di giorni fa. La direzione sanitaria, dopo la scoperta del focolaio, ha disposto la chiusura immediata del reparto di medicina, dove lavora il personale sanitario contagiato, disponendo il trasferimento dei pazienti ricoverati in altri presidi ospedalieri della Valtellina e non accettando piu’ ricoveri in quel reparto ora ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Avevano partecipato ad unatra colleghi e ora in unto undi. Diversidell’Morelli di Sondalo (Sondrio), infatti, sono risultati positivi al Covid-19 dopo latenutasi una decina di giorni fa. La direzione sanitaria, dopo la scoperta del, ha disposto la chiusura immediata del reparto dina, dove lavora il personale sanitario contagiato, disponendo il trasferimento deiricoverati in altri presidi ospedalierie non accettando piu’ ricoveri in quel reparto ora ...

