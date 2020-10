Coronavirus e vaccino Pfizer: quando arriveranno le prime dosi e per chi saranno (Di sabato 17 ottobre 2020) Con una richiesta di autorizzazione a fine novembre, l’Italia potrebbe pensare di vaccinare un milione e mezzo di persone entro fine primavera. Ma i passaggi sono ancora pieni di ostacoli e comunque nessuno sarà protetto questo inverno Leggi su corriere (Di sabato 17 ottobre 2020) Con una richiesta di autorizzazione a fine novembre, l’Italia potrebbe pensare di vaccinare un milione e mezzo di persone entro fine primavera. Ma i passaggi sono ancora pieni di ostacoli e comunque nessuno sarà protetto questo inverno

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il vaccino cinese 'BBIBP-CorV' è risultato sicuro #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - SkyTG24 : Coronavirus, The Lancet: il vaccino cinese è sicuro e induce gli anticorpi. Lo studio - mazzettam : Il meraviglioso sistema americano. Dare il vaccino per il #coronavirus gratis agli anziani 'potrebbe essere illegal… - 501_tot : RT @CaputaLuca: Un medico indagato per procurato allarme dalla procura di Ivrea per aver diffuso sul web un filmato con teorie che arrivano… -