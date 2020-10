Coronavirus | disponibili 4 sale di isolamento all’Ospedale Santobono

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 ottobre 2020) La messa a disposizione di quattrodiper i pazienti Covid al padiglione Torre dell’ospedale pediatricodi Napoli. La possibilita’ di attivare, in futuro, dodici posti di terapia semintensiva multidisciplinare. È quanto prevede, apprende la Dire, la riorganizzazione dell’azienda ospedaliera-Pasulipon per la seconda ondata dell’emergenza Covid. Nel nuovo piano ospedaliero della Regione Campania non sono previsti, al momento, posti letto dedicati ai pazienti positivi nell’azienda-Pasulipon. L'articolodiall’Ospedaleproviene da Ildenaro.it.