Coronavirus, Cristiano Ronaldo-Spadafora volano accuse. Il ministro: 'Non sia arrogante e bugiardo' (Di sabato 17 ottobre 2020) Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi', fonti La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera,. Leggi su blitzquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi', fonti La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera,.

DiMarzio : #Juventus, #Ronaldo: 'Sono asintomatico, sto bene. Non vedo l'ora di tornare'. Il portoghese parla in diretta su In… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - FootTheBall : Ronaldo ?? vs ITALY ???? #cristiano #ronaldo #Juventus #Juve #finoallafine #forzajuve #Italy #coronavirus #football - AppleQuiSid : Cristiano Ronaldo in quarantena. TACCI SUA. #CrotoneJuve #coronavirus -