Coronavirus | Crisanti | «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus»

Leggi su corriere

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il professore: «Con 9-10 mila casi al giorno la sorveglianza non si può più fare, è fuori... Per ripartire ci vuole un reset che riporti la curva dei contagi sotto quota 2mila... Abbiamo sbagliato a non investire in sorveglianza e prevenzione»