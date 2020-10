Coronavirus, contagio uomo-animale: abbattuti 1,5 milioni di visoni (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo un rapporto “si teme che il virus muti tra i visoni in modo tale da eliminare l’effetto di un futuro vaccino”. In Danimarca è stata ordinata l’eliminazione coatta di 1,5 milioni di visoni. Il motivo sarebbe semplice: potrebbero passare il virus all’uomo, indebolendo o annullando l’azione di un ipotetico vaccino futuro. In un rapporto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo un rapporto “si teme che il virus muti tra iin modo tale da eliminare l’effetto di un futuro vaccino”. In Danimarca è stata ordinata l’eliminazione coatta di 1,5di. Il motivo sarebbe semplice: potrebbero passare il virus all’, indebolendo o annullando l’azione di un ipotetico vaccino futuro. In un rapporto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagio Covid, Speranza: "Intervenire su attività non essenziali, stretta sulla movida" e Regioni: "Superiori, didattica a distanza" TGCOM Secondo il premier occorre nuova strategia per rallentare la curva dei contagi

Secondo Conte dobbiamo evitare il lockdown ed adottare una strategia diversa grazie alle maggiori conoscenze che possediamo riguardo il coronavirus ...

Serie A flagellata dal Coronavirus: nuovi contagiati in tre squadre

Torino, Parma e Crotone rendono noto di avere un calciatore positivo dopo gli ultimi test: solo i calabresi ne hanno reso nota l'identità.

