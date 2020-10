Coronavirus | che cosa sappiamo sul vaccino cinese

Leggi su it.insideover

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sicuro e in grado di indurre una risposta immunitaria in volontari sani. Ilanti Sars-CoV-2BBIBP-CorV, basato sul virus inattivato, sembrerebbe aver superato a pieni voti il primo giro di boa. La conferma è arrivata dai risultati preliminari dello studio controllato randomizzato di Fase 1-2, pubblicati sulla prestigiosa rivista The Lancet Infectious Diseases. … InsideOver.