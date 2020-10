Coronavirus, Boccia: “Pronti 1500 ventilatori, nelle terapie intensive diecimila posti” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Siamo a oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, altre segnavano il passo, oggi però si sono allineate e ci hanno dato le informazioni. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri è pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva immediatamente disponibili“. Lo dice il ministro per le Autonomie regionali Francesco Boccia, arrivando al congresso di Anpit. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Boccia: “Pronti 1500 ventilatori, nelle terapie intensive diecimila posti” Speranza: “Stretta su attività non essenziali, smart working anche fino al 75%” Sondaggio Monitor Italia, disfatta Covid: per l’81% degli italiani Paese impreparato Il liceo Pertini di Genova censura la prof che ha insultato Santelli: “Ci saranno sanzioni” Altri post d’odio contro Jole Santelli, Forza Italia valuta interrogazione parlamentare VIDEO | Boldrini: “In Bielorussia tre donne sfidano il regime. Non lasciare solo il popolo” Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Siamo a oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, altre segnavano il passo, oggi però si sono allineate e ci hanno dato le informazioni. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri è pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva immediatamente disponibili“. Lo dice il ministro per le Autonomie regionali Francesco Boccia, arrivando al congresso di Anpit. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Boccia: “Pronti 1500 ventilatori, nelle terapie intensive diecimila posti” Speranza: “Stretta su attività non essenziali, smart working anche fino al 75%” Sondaggio Monitor Italia, disfatta Covid: per l’81% degli italiani Paese impreparato Il liceo Pertini di Genova censura la prof che ha insultato Santelli: “Ci saranno sanzioni” Altri post d’odio contro Jole Santelli, Forza Italia valuta interrogazione parlamentare VIDEO | Boldrini: “In Bielorussia tre donne sfidano il regime. Non lasciare solo il popolo”

