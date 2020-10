Coronavirus: Bergamaschi (Ats Milano), 'nuove misure Lombardia sono passo avanti' (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Le nuove misure restrittive per contenere il contagio di Coronavirus decise in Lombardia sono "un passo avanti: chi si occupa di sanità avrebbe voluto di più, ma capisco l'equilibrio e la sintesi che le istituzioni devono trovare. Siamo in una situazione che somiglia ai primi giorni di marzo, quando le restrizioni erano maggiori". Lo afferma Walter Bergamaschi, direttore dell'Ats di Milano, in un'intervista al Corriere della Sera. "Fa paura la velocità della ripartenza del contagio", l'indice Rt "si era impennato dopo l'estate. Una fiammata su un numero di casi basso. L'apertura delle scuole ha comportato anche il ritorno alla normalità nelle attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ott. (Adnkronos) - Lerestrittive per contenere il contagio didecise in"un: chi si occupa di sanità avrebbe voluto di più, ma capisco l'equilibrio e la sintesi che le istituzioni devono trovare. Siamo in una situazione che somiglia ai primi giorni di marzo, quando le restrizioni erano maggiori". Lo afferma Walter, direttore dell'Ats di, in un'intervista al Corriere della Sera. "Fa paura la velocità della ripartenza del contagio", l'indice Rt "si era impennato dopo l'estate. Una fiammata su un numero di casi basso. L'apertura delle scuole ha comportato anche il ritorno alla normalità nelle attività ...

(Adnkronos) - Le nuove misure restrittive per contenere il contagio di coronavirus decise in Lombardia sono "un ... quando le restrizioni erano maggiori". Lo afferma Walter Bergamaschi, direttore dell ...

Studio sull’immunità in Bergamasca A Suisio ha aderito il 30 per cento

È l’unico paese bergamasco, uno dei quattro lombardi, scelto dal Sacco di Milano. Nei prossimi giorni saranno resi noti i primi risultati. Si avvicina a 1.200 il numero di cittadini di Suisio che si s ...

(Adnkronos) - Le nuove misure restrittive per contenere il contagio di coronavirus decise in Lombardia sono "un ... quando le restrizioni erano maggiori". Lo afferma Walter Bergamaschi, direttore dell ...
È l'unico paese bergamasco, uno dei quattro lombardi, scelto dal Sacco di Milano. Nei prossimi giorni saranno resi noti i primi risultati. Si avvicina a 1.200 il numero di cittadini di Suisio che si s ...