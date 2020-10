Coronavirus | Beccalossi | ' bene stop a gioco azzardo in Lombardia'

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "ha fatto il presidente Fontana a dare un giro di vite ald'con la sua ordinanza di ieri. In un momento di grave emergenza sanitaria non si sente il bisogno di code e assembramenti davanti alle macchinette mangiasoldi". Lo afferma Viviana, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale dellae promotrice della legge reigonale contro la ludopatia. "Il divieto- conclude Viviana- è stato condiviso ieri con i sindaci dei capoluogo lombardi, molti dei quali da tempo in prima linea contro la ludopatia, che per noi è un problema sociale ed economico già in tempi normali, figuriamoci oggi che è inla salute di tutti".