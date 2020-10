Coronavirus, bar e locali chiusi a mezzanotte riaprono dopo 15 minuti: “Non è indicato l’orario di riapertura” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm entrato in vigore dal 14 ottobre parla chiaro: bar e locali dovranno abbassare le serrande a mezzanotte, altrimenti scattano provvedimenti. Tuttavia, sono tanti i proprietari di queste attività pronti ad arginare la nuova ordinanza, che potrebbe addirittura anticipare la chiusura alle 22. Nel testo normativo non è indicato dopo quante ore è … L'articolo Coronavirus, bar e locali chiusi a mezzanotte riaprono dopo 15 minuti: “Non è indicato l’orario di riapertura” Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm entrato in vigore dal 14 ottobre parla chiaro: bar edovranno abbassare le serrande a, altrimenti scattano provvedimenti. Tuttavia, sono tanti i proprietari di queste attività pronti ad arginare la nuova ordinanza, che potrebbe addirittura anticipare la chiusura alle 22. Nel testo normativo non èquante ore è … L'articolo, bar e15: “Non èl’orario di riapertura”

