Coronavirus: aumentano i contagi nella Valle del Sele e Tanagro (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa) – Sono sette i tamponi per la ricerca del Coronavirus risultati positivi nella città di San Gregorio Magno. Si tratta di sette persone, tutte residenti nel comune di San Gregorio Magno, appartenenti allo stesso nucleo familiare e collegate alle due operatrici sanitarie contagiate dal covid nei giorni scorsi. Sale quindi, a nove il numero complessivo dei cittadini di San Gregorio Magno contagiati. contagi in aumento anche nella città di Contursi Terme dove il numero complessivo dei casi delle persone affette dal Coronavirus sale a due, mentre nei comuni di Buccino, Colliano e Oliveto Citra i contagi restano si attestano ad uno per ogni comune. Retano in totale due, anche i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa) – Sono sette i tamponi per la ricerca delrisultati positivicittà di San Gregorio Magno. Si tratta di sette persone, tutte residenti nel comune di San Gregorio Magno, appartenenti allo stesso nucleo familiare e collegate alle due operatrici sanitarieate dal covid nei giorni scorsi. Sale quindi, a nove il numero complessivo dei cittadini di San Gregorio Magnoati.in aumento anchecittà di Contursi Terme dove il numero complessivo dei casi delle persone affette dalsale a due, mentre nei comuni di Buccino, Colliano e Oliveto Citra irestano si attestano ad uno per ogni comune. Retano in totale due, anche i ...

petergomezblog : #Coronavirus, 8.804 nuovi casi con 162mila tamponi. I morti sono 83. Aumentano ricoveri: +326. E 40 malati in più i… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, aumentano ancora i contagi: 1261 nuovi casi - ispionline : In #Europa aumentano i casi di #Covid19 mentre le previsioni economiche su #PIL e #commercio globali danno segni di… - Pierfanze208 : RT @francescatotolo: Aumentano i positivi in #USA, è colpa di #Trump. Aumentano i positivi in #Brasile, è colpa di #Bolsonaro. Aumentano i… - infoitsalute : Coronavirus a Brescia, aumentano i contagi: due decessi in provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, aumentano i contagi anche nel Biellese: sono 41 in più di ieri. Un decesso La Stampa IL CORONAVIRUS FERMO Negozi chiusi prima di Natale? L'ipotesi avanzata in queste

IL CORONAVIRUS FERMO Negozi chiusi prima di Natale? L'ipotesi avanzata in queste ore per contenere i contagi sta mettendo in allarme i commercianti del Fermano. Ancora immersi in un anno ...

La nutrizione al tempo di Covid-19: frutta, verdura e tempo

Il lockdown ci ha insegnato molte cose sulla nutrizione: usare meglio il tempo e sprecare meno frutta e verdura ...

IL CORONAVIRUS FERMO Negozi chiusi prima di Natale? L'ipotesi avanzata in queste ore per contenere i contagi sta mettendo in allarme i commercianti del Fermano. Ancora immersi in un anno ...Il lockdown ci ha insegnato molte cose sulla nutrizione: usare meglio il tempo e sprecare meno frutta e verdura ...