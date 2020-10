Coronavirus, Arcuri “non siamo in una fase drammatica” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in una fase drammatica. Le Regioni hanno la disponibilità dei ventilatori. Non c'è nessun allarme. Rispetto alla prima ondata, la seconda ondata è diversa. Più ci aiutano gli italiani e minore sarà la necessità di misure drastiche. Ci siamo confrontati con i presidenti delle Regioni. E' stato un incontro molto positivo”. A dirlo il commissario straordinario, Domenico Arcuri, a margine dell'incontro governo-Regioni nella sede della Protezione Civile a Roma. Il commissario Arcuri, nel corso dell'incontro ha assicurato i governatori del massimo impegno nell'acquisizione dei tamponi. “Sono disponibile a nuovi acquisti centralizzati di tamponi per arrivare a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nonin unadrammatica. Le Regioni hanno la disponibilità dei ventilatori. Non c'è nessun allarme. Rispetto alla prima ondata, la seconda ondata è diversa. Più ci aiutano gli italiani e minore sarà la necessità di misure drastiche. Ciconfrontati con i presidenti delle Regioni. E' stato un incontro molto positivo”. A dirlo il commissario straordinario, Domenico, a margine dell'incontro governo-Regioni nella sede della Protezione Civile a Roma. Il commissario, nel corso dell'incontro ha assicurato i governatori del massimo impegno nell'acquisizione dei tamponi. “Sono disponibile a nuovi acquisti centralizzati di tamponi per arrivare a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test ...

