Coronavirus, Andreoni: “Per evitare inutili allarmismi o trovarsi di fronte all’Apocalisse, la soluzione è soltanto una” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Per cercare di evitare inutili allarmismi o, al contrario, trovarsi di fronte all’Apocalisse, la soluzione è soltanto una: garantire gli esami e la velocità delle risposte“: lo sostiene Massimo Andreoni, direttore della Società italiana di malattie infettive e primario di Tor Vergata, in un’intervista al Messaggero. “Bisogna garantire questo: velocità e tempestività della diagnosi sui contatti primari di positivi al Covid-19“. Quanto al ‘nodo’ dei contatti primari, “quelli di uno studente positivo, ovvero i suoi compagni di classe, devono essere tamponati nel più breve tempo possibile. Fratelli e sorelle del ragazzo sospetto posto in isolamento sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) “Per cercare dio, al contrario,diall’Apocalisse, launa: garantire gli esami e la velocità delle risposte“: lo sostiene Massimo, direttore della Società italiana di malattie infettive e primario di Tor Vergata, in un’intervista al Messaggero. “Bisogna garantire questo: velocità e tempestività della diagnosi sui contatti primari di positivi al Covid-19“. Quanto al ‘nodo’ dei contatti primari, “quelli di uno studente positivo, ovvero i suoi compagni di classe, devono essere tamponati nel più breve tempo possibile. Fratelli e sorelle del ragazzo sospetto posto in isolamento sono ...

ptvonline2001 : #coronavirus, Andreoni: 'Ritengo che sarebbe opportuno prevedere una didattica a distanza per i ragazzi dai 16 anni… - ptvonline2001 : #coronavirus, Andreoni: 'Il tracciamento dovrebbe essere fatto nel tempo più rapido possibile, altrimenti tutti dov… - ptvonline2001 : #coronavirus, Andreoni: 'Per evitare allarmismi o disastri servono risposte rapide ai tamponi. I contatti primari d… - ptvonline2001 : #coronavirus Andreoni: “D’accordo con @VincenzoDeLuca , in @Reg_Campania servono misure più forti. Vaccini? Dubbi s… - antoniofam4 : RT @ptvonline2001: Andreoni: 'Distinguere #COVID19 e influenza è impossibile senza #tampone. Per questo occorre vaccinarsi' #coronavirus @R… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Andreoni Coronavirus, Andreoni: “Per evitare inutili allarmismi o trovarsi di fronte all’Apocalisse, la ... Meteo Web Coronavirus, a Roma ospedali sotto stress: allo Spallanzani occupato il 60-70% dei posti

Raccomandazione alle Asl: frenate l'invio di pazienti affetti da altre patologie. L'assessorato nega: nessuno stop, ma i medici denunciano il collasso ...

Coronavirus, nel Lazio ospedali sotto stress: ricoveri e interventi rinviati per Covid

Il contagio Covid con numeri ieri da record inizia a farsi sentire in maniera pesante negli ospedali. La Regione Lazio sta potenziando la rete strutturata per la fase V - 886 posti ordinari, 200 nelle ...

Raccomandazione alle Asl: frenate l'invio di pazienti affetti da altre patologie. L'assessorato nega: nessuno stop, ma i medici denunciano il collasso ...Il contagio Covid con numeri ieri da record inizia a farsi sentire in maniera pesante negli ospedali. La Regione Lazio sta potenziando la rete strutturata per la fase V - 886 posti ordinari, 200 nelle ...