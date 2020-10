Coronavirus, allarme terapie intensive: le regioni che rischiano di finire i posti (Di sabato 17 ottobre 2020) La corsa dei contagi da Coronavirus non si ferma e lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sull’Italia. Nella giornata di venerdì 16 ottobre, il ministero della Salute nel suo bollettino odierno ha confermato il numero di 10.010 i nuovi casi di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36.427 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel nostro paese. Per la prima volta dalla fine del lockdown è stata superata la soglia dei 10mila casi. Preoccupano le terapie intensive. I pazienti ricoverati sono 638, con un incremento di 52 unità nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono invece 6.178 (+382).



.



Sono dieci le regioni con un rischio definito “alto” per la tenuta delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) La corsa dei contagi danon si ferma e lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sull’Italia. Nella giornata di venerdì 16 ottobre, il ministero della Salute nel suo bollettino odierno ha confermato il numero di 10.010 i nuovi casi di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36.427 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel nostro paese. Per la prima volta dalla fine del lockdown è stata superata la soglia dei 10mila casi. Preoccupano le. I pazienti ricoverati sono 638, con un incremento di 52 unità nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono invece 6.178 (+382).Sono dieci lecon un rischio definito “alto” per la tenuta delle ...

Corriere : Allarme in Parlamento, contagiati Gelmini, Lollobrigida e Crippa - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, allarme della @CaritasItaliana: aumentano i nuovi poveri, sono il 45%. Italiani e famiglie con minori… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: record di morti in #Russia, 286 in 24 ore Allarme #positivi anche in #Germania, #Londra passerà al li… - Max09295648 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, allarme della @CaritasItaliana: aumentano i nuovi poveri, sono il 45%. Italiani e famiglie con minori, ma a… - solops : Borgaro Torinese, Accusato di procurato allarme il medico di base secondo cui il vaccino antinfluenzale “attiva il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme contagi per Milano, Monza, Como e Varese: "Sono alla Fase 3" La Repubblica Coronavirus, il professore dei vaccini Rino Rappuoli: "Torneremo a respirare tra un anno"

Per Rino Rappuoli, capo della ricerca sui vaccini all'Imperial College di Londra, usciremo dall'emergenza coronavirus "entro il ...

Covid, allarme al tribunale di Caltanissetta: magistrato positivo

CALTANISSETTA - Un magistrato del tribunale di Caltanissetta è risultato positivo al Coronavirus. E’ il secondo caso in pochi giorni al Palazzo di Giustizia. Due giorni fa una dipendente amministrativ ...

Per Rino Rappuoli, capo della ricerca sui vaccini all'Imperial College di Londra, usciremo dall'emergenza coronavirus "entro il ...CALTANISSETTA - Un magistrato del tribunale di Caltanissetta è risultato positivo al Coronavirus. E’ il secondo caso in pochi giorni al Palazzo di Giustizia. Due giorni fa una dipendente amministrativ ...