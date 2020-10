Coronavirus | ActionAid | “In Italia emergenza alimentare gravissima” | il caso Corsico

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 17 ottobre 2020) A causa delin tutta, e anche in Lombardia, sarebbe in atto un’gravissima. A sostenerlo è l’organizzazione internazionale indipendente. I più colpiti da questo fenomeno sono le donne e i bambini. La pandemia insomma sta affamando l’. Il lockdown ha aumentato l’insicurezzaper le famiglie, colpendo in particolare coloro … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo: “Ingravissima”, ilproviene da Il ...