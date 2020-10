Coronavirus: a Monza 286 nuovi casi, curva sale anche a Varese (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - sale la curva dei contagi in alcune province della Lombardia non particolarmente colpite dal virus nei mesi del lockdown. A Monza, ad esempio, la crescita è costante: oggi, secondo i dati della Lombardia, sono stati rilevati 286 nuovi positivi al Covid19. L'altra città che preoccupa è Varese, dove i nuovi casi sono 218. Sopra i cento anche Como (171) e Pavia (103). A Brescia ci sono 83 positivi, a Bergamo 69. Lecco segue con 67 casi. A Cremona sono 25, a Lodi 46, a Mantova 56, a Sondrio 37. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) -ladei contagi in alcune province della Lombardia non particolarmente colpite dal virus nei mesi del lockdown. A, ad esempio, la crescita è costante: oggi, secondo i dati della Lombardia, sono stati rilevati 286positivi al Covid19. L'altra città che preoccupa è, dove isono 218. Sopra i centoComo (171) e Pavia (103). A Brescia ci sono 83 positivi, a Bergamo 69. Lecco segue con 67. A Cremona sono 25, a Lodi 46, a Mantova 56, a Sondrio 37.

