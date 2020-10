Coronavirus: a Monza 286 nuovi casi, curva sale anche a Varese (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) – sale la curva dei contagi in alcune province della Lombardia non particolarmente colpite dal virus nei mesi del lockdown. A Monza, ad esempio, la crescita è costante: oggi, secondo i dati della Lombardia, sono stati rilevati 286 nuovi positivi al Covid19. L’altra città che preoccupa è Varese, dove i nuovi casi sono 218. Sopra i cento anche Como (171) e Pavia (103). A Brescia ci sono 83 positivi, a Bergamo 69. Lecco segue con 67 casi. A Cremona sono 25, a Lodi 46, a Mantova 56, a Sondrio 37. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) –ladei contagi in alcune province della Lombardia non particolarmente colpite dal virus nei mesi del lockdown. A, ad esempio, la crescita è costante: oggi, secondo i dati della Lombardia, sono stati rilevati 286positivi al Covid19. L’altra città che preoccupa è, dove isono 218. Sopra i centoComo (171) e Pavia (103). A Brescia ci sono 83 positivi, a Bergamo 69. Lecco segue con 67. A Cremona sono 25, a Lodi 46, a Mantova 56, a Sondrio 37. L'articolo CalcioWeb.

