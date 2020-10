Coronavirus, 9 pazienti intubati nella terapia intensiva Spedali Civili di Brescia (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono raddoppiate nel giro di una settimana le persone ricoverate in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia. Il dato aggiornato a giovedì è di 10 persone, di cui 9 intubate. Se il valore ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono raddoppiate nel giro di una settimana le persone ricoverate inaglidi. Il dato aggiornato a giovedì è di 10 persone, di cui 9 intubate. Se il valore ...

