Coronavirus 10 925 nuovi casi | mancano medici e posti letto E agli italiani viene chiesto di essere più responsabili

(Di sabato 17 ottobre 2020) La situazionepreoccupa e gli, ancora una volta, vengono invitati ade a fare sacrifici per evitare un secondo lockdown. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che itotali – compresi gli attualmente positivi, i morti e i guariti – salgono a … L'articolo10.925. Edipiùproda leggilo.org.

you_trend : ?? #Coronavirus, 17/10/20 • Attualmente positivi: 116.935 • Deceduti: 36.474 (+47, +0,13%) • Dimessi/Guariti: 249.1… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 10.925 contagi (con circa 166mila tamponi) e 47 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 17 ottobre: 10.925 positivi, 47 morti. Superata quota 400mila casi dall'inizio d… - icittadini : Coronavirus. Italia: Contagi in salita 10.925 nuovi casi con 47 decessi. Lombardia 2.664 positivi, Campania 1.410,… - SimonaCroisette : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 17/10/20 • Attualmente positivi: 116.935 • Deceduti: 36.474 (+47, +0,13%) • Dimessi/Guariti: 249.127 (+1.25… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 925

Aumentano sensibilmente, ancora una volta, il numero dei contagi da Covid: 10.925, quasi 1.000 in più di ieri, i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a seguito di 165.837 tamponi, 13mila in più di ieri.Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 165.837 tamponi eseguiti, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute, per un totale di 402.536 casi da inizio ...