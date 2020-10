Coprifuoco, stretta su sport, chiusura negozi non essenziali. In arrivo il nuovo Dpcm (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Il governo giallofucsia vuole dare un ulteriore giro di vite alle restrizioni anti-contagio e varare tra domani e lunedì un nuovo Dpcm. Sembra ormai certa la decisione di imporre il Coprifuoco dalle 22 (con chiusura dei locali e obbligo a non uscire di casa), ma senza dover ripiombare nel lockdown. Dopo un vertice notturno a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza giallofucsia, oggi ci sarà l’incontro con le regioni. Intanto da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania – dove scatterà il Coprifuoco alle 22 a partire dal fine settimana di Halloween – invece arriva una piccola riapertura con le lezioni in presenza per gli asili. Il resto delle scuole e le università ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Il governo giallofucsia vuole dare un ulteriore giro di vite alle restrizioni anti-contagio e varare tra domani e lunedì un. Sembra ormai certa la decisione di imporre ildalle 22 (condei locali e obbligo a non uscire di casa), ma senza dover ripiombare nel lockdown. Dopo un vertice notturno a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza giallofucsia, oggi ci sarà l’incontro con le regioni. Intanto da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania – dove scatterà ilalle 22 a partire dal fine settimana di Halloween – invece arriva una piccola riapertura con le lezioni in presenza per gli asili. Il resto delle scuole e le università ...

petergomezblog : Il coprifuoco a Parigi, la stretta tedesca (simile a quella italiana), lo stop a pub e scuole da Praga a Belfast: l… - Open_gol : Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è a… - Corriere : ?? Il governo valuta l’opportunità di una stretta: l’ipotesi di stop a ristoranti e bar, anche alla luce del coprifu… - AlTocqueville : RT @francescatotolo: Nuovo #Dpcm in arrivo: coprifuoco, stretta su sport, chiusura negozi non essenziali. Il #Lockdown2 procede indisturbat… - etventadv : RT @francescatotolo: Nuovo #Dpcm in arrivo: coprifuoco, stretta su sport, chiusura negozi non essenziali. Il #Lockdown2 procede indisturbat… -