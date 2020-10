Coprifuoco, cosa significa, e in cosa consiste realmente (Di sabato 17 ottobre 2020) confinamento notturno. Da noi, quasi per un riflesso condizionato, è partito l'uso a manetta di Coprifuoco. Ma il senso con cui lo stiamo adoperando in questi giorni da noi è certamente da rivedere. Perché al vaglio del Governo italiano non sono al momento presenti misure simili a quelle annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron, che intervenendo in televisione ha annunciato un "vero" Coprifuoco per sette città: Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Che in soldoni si traduce nel fatto che, a partire da sabato dalle 21 alle 6, nessuno potrà uscire di casa, salvo per “motivi validi”. Questo è il Coprifuoco, cioè il "confinement" alla francese. Che cosa ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 ottobre 2020) confinamento notturno. Da noi, quasi per un riflesso condizionato, è partito l'uso a manetta di. Ma il senso con cui lo stiamo adoperando in questi giorni da noi è certamente da rivedere. Perché al vaglio del Governo italiano non sono al momento presenti misure simili a quelle annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron, che intervenendo in televisione ha annunciato un "vero"per sette città: Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Che in soldoni si traduce nel fatto che, a partire da sabato dalle 21 alle 6, nessuno potrà uscire di casa, salvo per “motivi validi”. Questo è il, cioè il "confinement" alla francese. Che...

Dunque cosa prevede il nuovo DPCM ... delle mascherine all’aperto e al chiuso solo in determinate situazioni mentre nel testo non c'è il coprifuoco per la movida nè la chiusura anticipata di locali ...

