Coprifuoco | chiusura per palestre e parrucchieri | in arrivo il nuovo Dpcm e l’Italia torna indietro

Tra la giornata di oggi e quella di domani è prevista l'approvazione da parte del Governo di un nuovo Dpcm che dovrebbe imporre, oltre alla chiusura forzata di numerose attività, un Coprifuoco alle ore 22 su tutto il territorio nazionale. E' previsto per le prossime ore, con ogni probabilità entro lunedì, il varo del nuovo Dpcm.

