Coprifuoco alle 22, Confcommercio: "A rischio decine di migliaia di imprese" (Di sabato 17 ottobre 2020) Confcommercio sul Coprifuoco alle 22: "A rischio decine di migliaia di imprese". ROMA – Il Coprifuoco alle 22 è stato bocciato da Confcommercio. "Questa nuova emergenza sanitaria – ha ricordato il presidente Sangalli, citato da La Repubblica – aumenta l'incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese". Una chiusura anticipata dei locali di ristorazione che potrebbe costare 1,3 miliardi al mese. Sangalli: "Evitare assolutamente un secondo lockdown" Una situazione economica che preoccupa Carlo Sangalli: "Sono prioritarie misure efficaci anti-Covid e con una economia già in ginocchio va ...

