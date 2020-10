Convocati Fiorentina: prima per Callejon e Martinez Quarta (Di sabato 17 ottobre 2020) Beppe Iachini ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro lo Spezia: prima chiamata per Callejon e Martinez Quarta Beppe Iachini ha reso nota la lista dei Convocati per la gara tra Fiorentina e Spezia. Ecco la lista dei calciatori disponibili: prima chiamata in viola per Josè Callejon e Martinez Quarta. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Pulgar, Saponara.Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Beppe Iachini ha diramato la lista deiper la gara contro lo Spezia:chiamata perBeppe Iachini ha reso nota la lista deiper la gara trae Spezia. Ecco la lista dei calciatori disponibili:chiamata in viola per Josè. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola,, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Pulgar, Saponara.Attaccanti:, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

acffiorentina : ?? | CONVOCATI I viola in partenza per #SpeziaFiorentina Powered by @TiresTomket #ForzaViola ?? #Fiorentina - sportface2016 : #Fiorentina, i convocati di #Iachini per la gara contro lo #Spezia - fabiochiarugi : RT @acffiorentina: ?? | CONVOCATI I viola in partenza per #SpeziaFiorentina Powered by @TiresTomket #ForzaViola ?? #Fiorentina https://t… - violanews : Fiorentina, i convocati per lo Spezia: prima per Quarta, Barreca e Callejon, OK gli acciaccati -… - Fiorentinanews : I convocati della #Fiorentina: C'è Castrovilli! Prima volta per tutti i nuovi acquisti -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fiorentina Primavera, i 20 convocati di Fiorentina-Cagliari Cagliari News 24 Convocati Fiorentina: prima per Callejon e Martinez Quarta

prima chiamata per Callejon e Martinez Quarta Beppe Iachini ha reso nota la lista dei convocati per la gara tra Fiorentina e Spezia. Ecco la lista dei calciatori disponibili: prima chiamata in viola ...

Spezia-Fiorentina, i convocati di Iachini: c’è Callejon, torna Pezzella

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani contro lo Spezia. Di seguito l’elenco completo.

prima chiamata per Callejon e Martinez Quarta Beppe Iachini ha reso nota la lista dei convocati per la gara tra Fiorentina e Spezia. Ecco la lista dei calciatori disponibili: prima chiamata in viola ...Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani contro lo Spezia. Di seguito l’elenco completo.