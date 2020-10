Contromano | trama e curiosità sul film di Antonio Albanese del 2018

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 17 ottobre 2020)è ilche andrà in onda stasera in prima serata, alle ore 21.45 su Rai Tre. Ilappartiene alla commedia italiana, masfrutta questo strumento per veicolare un messaggio particolare. Ecco qual è e quali sono tutte le curiosità di questodel, trailer, cast e curiositàè una pellicola del. Ha una durata di 102 minuti. In questoè protagonista e regista. Nella pellicola, ha il ruolo di Mario, un negoziante. Mario prende il caffé al bar del paese la mattina, apre il negozio ereditato da ...