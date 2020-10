Conte: «Dispiace per il ko, Milan bravo e fortunato. Il trequartista…» (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonio Conte non nasconde la delusione per la sconfitta nel derby con il Milan. «Dispiace aver perso una partita ben giocata da parte nostra – ha detto a Sky il tecnico dell’Inter -. Loro sono stati bravi e penso anche fortunati. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, peccato». L’allenatore nerazzurro entra nel dettaglio: «Non rimprovero nulla, abbiamo lottato fino al 95′. Ogni partita creiamo tanto per fare gol, dobbiamo essere più cinici a sfruttarle. La difesa? E’ inevitabile che giocando con due esterni, che sono due ali come Perisic e Hakimi, dobbiamo essere bravi a mantenere gli equilibri. Ritengo quello di centrale il miglior ruolo per Kolarov». C’è spazio anche per una risposta indiretta a chi vuole Eriksen in campo. «Siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonionon nasconde la delusione per la sconfitta nel derby con il. «aver perso una partita ben giocata da parte nostra – ha detto a Sky il tecnico dell’Inter -. Loro sono stati bravi e penso anche fortunati. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, peccato». L’allenatore nerazzurro entra nel dettaglio: «Non rimprovero nulla, abbiamo lottato fino al 95′. Ogni partita creiamo tanto per fare gol, dobbiamo essere più cinici a sfruttarle. La difesa? E’ inevitabile che giocando con due esterni, che sono due ali come Perisic e Hakimi, dobbiamo essere bravi a mantenere gli equilibri. Ritengo quello di centrale il miglior ruolo per Kolarov». C’è spazio anche per una risposta indiretta a chi vuole Eriksen in campo. «Siamo ...

