Confindustria, Bonomi “dobbiamo ricostruire il Paese ma non c’è fiducia” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo ricostruire il Paese. Abbiamo elaborato proposte che ci sono state richieste, siamo ancora in attesa di sapere cosa ne pensa il Governo. Dobbiamo fare quello che hanno fatto i nostri padri che usciti dalla Guerra hanno ricostruito un Paese meraviglioso, ma per farlo dobbiamo ricreare la fiducia dal basso”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, durante il 35° Convegno dei Giovani di Confindustria. “Questo Paese deve avere coraggio di sedersi a un tavolo e condividere la cose che non funzionano. Giusto reddito di cittadinanza, ma le politiche del lavoro non si fanno con questa misura. Se non funziona si trova un’altra strada; non vogliamo farne una questione politica – ha proseguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamoil. Abbiamo elaborato proposte che ci sono state richieste, siamo ancora in attesa di sapere cosa ne pensa il Governo. Dobbiamo fare quello che hanno fatto i nostri padri che usciti dalla Guerra hanno ricostruito unmeraviglioso, ma per farlo dobbiamo ricreare la fiducia dal basso”. Lo ha dichiarato Carlo, Presidente, durante il 35° Convegno dei Giovani di. “Questodeve avere coraggio di sedersi a un tavolo e condividere la cose che non funzionano. Giusto reddito di cittadinanza, ma le politiche del lavoro non si fanno con questa misura. Se non funziona si trova un’altra strada; non vogliamo farne una questione politica – ha proseguito ...

petergomezblog : Bonomi (Confindustria): “I soldi del Sure servivano per le politiche attive, non per la cig”. Ma si sbaglia: l’Ue l… - Agenzia_Italia : Covid: Bonomi, 'Ancora fermi a guardare la curva dei contagi' - espressonline : Clamoroso conflitto d’interessi per il capo di Confidustria: soldi da un'azienda pubblica. Di @VMalagutti - Satryland59 : Bonomi (Confindustria): “I soldi del Sure servivano per le politiche attive, non per la cig”. Ma l’Ue li ha destina… - ErmannoKilgore : RT @petergomezblog: Bonomi (Confindustria): “I soldi del Sure servivano per le politiche attive, non per la cig”. Ma si sbaglia: l’Ue li ha… -