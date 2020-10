Confcommercio: futuro nero per turismo e ristorazione (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Per ristorazione, tempo libero e turismo si profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Per, tempo libero esi profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da ...

Per il mese di ottobre Confcommercio stima un incremento dello 0,9% congiunturale de prodotto che si traduce in una decrescita su base annua del 5,1%. Per la crescita in generale, dopo un terzo ...

E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio in cui si prevede che il "quarto trimestre si apre all'insegna di una rinnovata e profonda incertezza alimentata dalla ...

