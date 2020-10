Confcommercio: futuro nero per turismo e ristorazione (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - Per ristorazione, tempo libero e turismo si profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - Per, tempo libero esi profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da...

E' quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio in cui si prevede che il "quarto trimestre si apre all'insegna di una rinnovata e profonda incertezza alimentata dalla ...

Covid ristoranti e turismo, Confcommercio: «Con chiusure a rischio migliaia di imprese»

È quanto afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. «Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown» sostiene.

È quanto afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. «Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown» sostiene.