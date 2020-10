Condannato Yari Carrisi, il figlio di Al Bano nei guai per la frase: “La D’Urso deve morire” (Di sabato 17 ottobre 2020) Nelle ultime ore è arrivata la svolta nella vicenda esplosa ad aprile: è stato Condannato Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power. In passato aveva scritto un messaggio al vetriolo nelle stories su Instagram: “La D’Urso deve morire” e per questo è stato raggiunto da un decreto penale di condanna per aver danneggiato l’onore e la reputazione di Barbara D’Urso. A condividere i nuovi sviluppi è stata proprio la conduttrice di Canale 5 nelle sue stories su Instagram. La vicenda risale al 21 aprile 2020. Yari Carrisi, con quelle parole, commentava un servizio andato in onda su Pomeriggio 5 in cui si parlava del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. La ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Nelle ultime ore è arrivata la svolta nella vicenda esplosa ad aprile: è statodi Ale Romina Power. In passato aveva scritto un messaggio al vetriolo nelle stories su Instagram: “La D’Ursomorire” e per questo è stato raggiunto da un decreto penale di condanna per aver danneggiato l’onore e la reputazione di Barbara D’Urso. A condividere i nuovi sviluppi è stata proprio la conduttrice di Canale 5 nelle sue stories su Instagram. La vicenda risale al 21 aprile 2020., con quelle parole, commentava un servizio andato in onda su Pomeriggio 5 in cui si parlava del riavvicinamento tra Ale Loredana Lecciso. La ...

