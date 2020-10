“Con me caschi male!”. GF Vip, animi accesi nella Casa. Duro scontro tra Elisabetta Gregoraci e la ‘vippona’ (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora problemi al ‘Grande Fratello Vip’. Uno scontro dai toni forti è infatti scoppiato nelle scorse ore nella Casa, con protagoniste Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Mentre erano tutti a pranzo, si è acceso questo confronto piuttosto Duro tra le due gieffine. In un primo istante i telespettatori da Casa che stavano seguendo la diretta non hanno potuto cogliere tutto il discorso, visto che i microfoni di entrambe erano spenti. Poi si è iniziato a comprendere qualcosa in più. La Orlando ha infatti parlato con Matilde Brandi per avere un quadro più chiaro sul loro rapporto e ha detto che la coinquilina ha salutato le tre ragazze e non ha nominato lei. La Gregoraci è intervenuta quando Stefania ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora problemi al ‘Grande Fratello Vip’. Unodai toni forti è infatti scoppiato nelle scorse ore, con protagonistee Stefania Orlando. Mentre erano tutti a pranzo, si è acceso questo confronto piuttostotra le due gieffine. In un primo istante i telespettatori dache stavano seguendo la diretta non hanno potuto cogliere tutto il discorso, visto che i microfoni di entrambe erano spenti. Poi si è iniziato a comprendere qualcosa in più. La Orlando ha infatti parlato con Matilde Brandi per avere un quadro più chiaro sul loro rapporto e ha detto che la coinquilina ha salutato le tre ragazze e non ha nominato lei. Laè intervenuta quando Stefania ...

Fabs006 : RT @LEspertine: CARA ELIGREG CON STEFANIA CASCHI MALE ! Ti sta candendo la maschera cara Continua nei commenti ???????????? #GFVIP https://t.… - La_B92 : RT @axxocean: “ tu caschi molto male con me, caschi malissimo “ STEFANIA NERA #GFVIP - Fabs006 : RT @universoalice: “elisabetta con me caschi male perché se cerchi la litigata io te la do, così esci anche un po’ fuori” ??QUEEN STEFY?? EN… - selishardliquor : RT @axxocean: “ tu caschi molto male con me, caschi malissimo “ STEFANIA NERA #GFVIP - Laura28912670 : RT @axxocean: “ tu caschi molto male con me, caschi malissimo “ STEFANIA NERA #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Con caschi Prezzo BRIKO CASCO VULCANO FIS 6 8 JR USA USSA Prezzi Sci NEVEITALIA.IT