Con il Superbonus anche il Sismabonus sale al 110%

Con il Superbonus 110% anche il Sismabonus, ovvero gli incentivi fiscali per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale al 110% delle spese. Le unità situate nei territori a basso rischio sismico, cioè quelli in fascia sismica 4, non possono usufruire di questo incentivo. Per accedere e ottenere i benefici del Superbonus è necessario che gli interventi, che devono avere come fine quello dell'adeguamento sismico dell'edificio, assicurino il miglioramento sismico. E i massimali di spesa? Parliamo di 96.000 euro. Questa somma può essere utilizzata nel caso di acquisto di case antisismiche, per interventi realizzati su singole unità immobiliari, o per lavori su parti comuni di edifici.

