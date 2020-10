Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino: Marta Bassino in testa davanti a Federica Brignone dopo il gigante di Soelden (Di sabato 17 ottobre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Soelden, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con l’azzurra Marta Bassino che guida ovviamente sia la graduatoria generale che quella di specialità. Federica Brignone è seconda, Sofia Goggia è sesta. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2020-2021 1 Bassino Marta ITA 1002 Brignone Federica ITA 80 3 VLHOVA Petra SVK 60 4 GISIN Michelle SUI 50 5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 456 GOGGIA Sofia ITA ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Ladeldi sciha visto andare in archivio lo slalomdi, in Austria: queste le graduatoriela gara odierna, con l’azzurrache guida ovviamente sia la graduatoria generale che quella di specialità.è seconda, Sofia Goggia è sesta.GENERALEDELSCI2020-2021 1ITA 1002ITA 80 3 VLHOVA Petra SVK 60 4 GISIN Michelle SUI 50 5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 456 GOGGIA Sofia ITA ...

