Città della Medicina, Baronissi cerca gli imprenditori (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Si è tenuta questa mattina a Baronissi la conferenza stampa di presentazione della “manifestazione di interessi per l’assegnazione di aree nel comparto della Città della Medicina di Baronissi” pubblicata dal Comune lo scorso 14 ottobre. La presentazione è stata curata, dal sindaco Gianfranco Valiante, dall’Assessore Alfonso Farina, dal Rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia e dall’Assessora Regionale alla Ricerca e alla Innovazione e alla Internalizzazione Valeria Fascione. Nel comparto, contiguo al Campus universitario che ospita la Facoltà di Medicina, il Comune prevede l’insediamento di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si è tenuta questa mattina ala conferenza stampa di presentazione“manifestazione di interessi per l’assegnazione di aree nel compartoCittàdi” pubblicata dal Comune lo scorso 14 ottobre. La presentazione è stata curata, dal sindaco Gianfranco Valiante, dall’Assessore Alfonso Farina, dal Rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia e dall’Assessora Regionale alla Rie alla Innovazione e alla Internalizzazione Valeria Fascione. Nel comparto, contiguo al Campus universitario che ospita la Facoltà di, il Comune prevede l’insediamento di ...

