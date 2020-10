Ci si può riammalare di coronavirus? Ecco cosa risponde l’infettivologo Massimo Galli (Di sabato 17 ottobre 2020) Ora che i contagi da coronavirus nel nostro Paese stanno tornando a salire, sempre più persone si chiedono se sia possibile riammalarsi di coronavirus. Magari dopo aver contratto il virus già durante la scorsa primavera. A rispondere al quesito ci ha pensato su Twitter l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. “Molti mi chiedono se è possibile riammalarsi di Covid-19. Solo due i casi provati al mondo“, scrive sui social, cercando di placare una volta per tutte le ansie dei cittadini. In entrambe le circostanze, aggiunge Galli, “la seconda infezione è stata però mite o asintomatica“. I rischi, quindi, sono minimi. Il medico, tra i massimi studiosi del Sars-Cov2 in Italia e ordinario di Malattie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ora che i contagi danel nostro Paese stanno tornando a salire, sempre più persone si chiedono se sia possibile riammalarsi di. Magari dopo aver contratto il virus già durante la scorsa primavera. Are al quesito ci ha pensato su Twitter l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “Molti mi chiedono se è possibile riammalarsi di Covid-19. Solo due i casi provati al mondo“, scrive sui social, cercando di placare una volta per tutte le ansie dei cittadini. In entrambe le circostanze, aggiunge, “la seconda infezione è stata però mite o asintomatica“. I rischi, quindi, sono minimi. Il medico, tra i massimi studiosi del Sars-Cov2 in Italia e ordinario di Malattie ...

