(Di sabato 17 ottobre 2020) "Durante l'estate abbiamo fatto i compiti mettendo in sicurezza i nostri istituti. Alead oggi non sono centri di contagio"

PiazzapulitaLA7 : 'Chiudere le scuole vuol dire condannare intere generazioni di bambini poveri alla povertà e a pessime condizioni p… - repubblica : Covid Campania, i presidi a De Luca: 'Chiudere le scuole è una sconfitta, pagano i ragazzi più fragili' - lucatelese : 0.08% di contagi nelle scuole. Ma i mastini della paura sono al lavoro: “Chiudere! Chiudere! #chiudere “. Chiudete una beneamata mentula. - Mariari30057064 : RT @AdriMCMLXI: A tutti sfugge un dato elementare: chiudere le scuole durante il lockdown aveva senso perché gli studenti restavano in casa… - cronaca_news : 'Chiudere le scuole? Significa arrendersi senza combattere': appello del dirigente scolastico a Parma… -

Nel dettaglio il nuovo DPCM dovrebbe prevedere la chiusura di tutti bar e ristoranti alle 22, un aumento dello smart working e l'attivazione della didattica a distanza per le scuole superiori. Il ...La decisione del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata una doccia fredda per la maggior parte della popolazione campana. I diritti dei bambini non si toccano, certo, ma non si ...