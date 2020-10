Chiara Ferragni e Fedez all’ecografia di controllo | ma lei sta sempre sul telefonino!

Leggi su yeslife

(Di sabato 17 ottobre 2020), che diventeranno presto genitori di una bambina, si sono recati proprio ieri alla visita di: ma lei non si stacca dal telefono! View this post on Instagram Happiest birthday to my forever love, the one and only, my ride or die @❤️ Ti amo per👩‍❤️‍💋‍👨 So proud … L'articoloall’ecografia di: ma lei stasulproviene da YesLife.it.