Chiambretti | “Ho visto morire mia mamma in 4-5 giorni Sono disgustato quando sento…”

Un duro sfogo quello di Piero Chiambretti intervenuto durante la trasmissione radiofonica «Giletti 102.5» su RTL. Il conduttore racconta il dramma vissuto con la morte della mamma: "quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste rimango sconvolto e disgustato. La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire mia mamma in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto e disgustato quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l'economia del mondo", ha concluso Chiambretti.

