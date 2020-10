Chiambretti da Giletti | Ho visto morire mia mamma in 5 giorni Disgustato da chi dice che il Covid non esiste

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) “La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e hocon i miei occhi che cosa è ilin ospedale, houna persona a me esageratamente cara in quattro, cinque. Rimango sconvolto equando sento dire da qualcuno che ilnon, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”. Così Piero, che ha vissuto ilin prima persona e per cui ha tragicamente perso la madre, intervistato questa mattina in diretta nel programma ‘102.5’ su Rtl 102.5 condotto da Massimoe Luigi Santarelli.“Innanzitutto sono ...